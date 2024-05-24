BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,96
ALTIN 2.418,83
HABER /  GÜNCEL

Ayhan Bora Kaplan davası: 1 komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan davası: 1 komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rus kaynaklar bildirdi: Putin Ukrayna'da ateşkes istiyor
Rus kaynaklar bildirdi: Putin Ukrayna'da ateşkes istiyor
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı değerlendirmesi
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı
Fenerbahçe Beko Final Four'da kaybetti
Fenerbahçe Beko Final Four'da kaybetti
Özgür Özel: Sokak köpeklerini hadi uyut da görelim
Özgür Özel: Sokak köpeklerini hadi uyut da görelim
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Türkiye'den doğal gaz üretiminde tarihi rekor!
Türkiye'den doğal gaz üretiminde tarihi rekor!
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan UAD'nin İsrail kararına ilişkin açıklama: Üzerinize düşeni yapın
Dışişleri Bakanlığı'ndan UAD'nin İsrail kararına ilişkin açıklama: Üzerinize düşeni yapın
Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken başıboş köpek çıkışı: Artık bir güvenlik sorunu
Sabahat Akkiraz'dan dikkat çeken başıboş köpek çıkışı: Artık bir güvenlik sorunu
Bodrum FK finale yükselerek Sakaryaspor'un rakibi oldu
Bodrum FK finale yükselerek Sakaryaspor'un rakibi oldu
ABD savaş sonrası Gazze idaresinde rol üstlenmek istiyor
ABD savaş sonrası Gazze idaresinde rol üstlenmek istiyor