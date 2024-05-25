Dogecoin'in simgesiydi! Fenomen köpek hayatını kaybetti

Japonya'ya özgü Shiba Inu cinsi ve Dogecoin'in yüzü olan Kabosu'nun (köpek) 18 yaşında uyurken öldüğü duyuruldu.

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Kabosu'nun sahibi Atsuko Sato, küresel bir şöhrete ve alternatif kripto para birimi Dogecoin'in yüzü haline gelen Japonya'ya özgü Shiba Inu cinsi köpeğinin 18 yaşında öldüğünü duyurdu. Sato, Kabosu'nun uyurken hayatını kaybettiğini yazdı.

Dogecoin, sosyal medya sitesi X hesabından Kabosu ile ilgili “Bu tek köpeğin dünya çapında yarattığı etki ölçülemez" paylaşımını yaptı. Kabosu'nun ölüm haberinin ardından Dogecoin fiyatlarında da hareketlenme yaşandı.

Kabosu, 2013'te kripto dünyasının hicivli bir eleştirisi olarak başlayan alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin'in yüzü olarak tanındı.

Ancak kripto para birimlerinin savunucusu olan Tesla'nın patronu Elon Musk'ın 2020'de bu konuda tweet atmaya başlamasının ardından Dogecoin değer kazandı.

Dogecoin geçen yıl, 2022'de sosyal medya sitesi Twitter'ı satın alan Musk'ın Twitter'ın mavi kuş logosunu kısa süreliğine Kabosu'nun bir görüntüsüyle değiştirmesiyle piyasa değerine 4 milyar dolar kadar bir değer kattı. Musk daha sonra Twitter'ın adını X olarak değiştirdi.

Piyasa değeri yaklaşık 23,6 milyar dolar olan Dogecoin şu anda en büyük dokuzuncu kripto para birimi.