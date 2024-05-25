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Üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptı! Gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptı! Gözaltına alındı

 Kocaeli'de D-100 kara yolunda bulunan üst geçidin asansörüne tuvaletini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmit geçişinde bulunan üst geçitteki asansörün pislendiğini belirleyen ekipler, bölgeye gitti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, asansöre binen bir kişinin tuvaletini yaptığını tespit etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunun üzerine ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kişinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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