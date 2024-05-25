BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  GÜNCEL

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40” operasyonu sonucu terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım etkisiz hale getirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu “Bozdoğan-40” operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü terör örgütü üyesi çatışmada etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir Jandarma Üsteğmen ise yaralandı. Bakan Yerlikaya yaralanan Üsteğmen’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çıkan çatışma sonucu etkisiz hale getirilen terörist Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım’ın 22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 09 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 08 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine, 12 Eylül 2019 tarihinde Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP’li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenlikte yeni dönem, atamalar Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak
Bakan Yusuf Tekin açıkladı! Öğretmenlikte yeni dönem, atamalar Akademi eğitimi başarı puanı ile yapılacak
Antalya'da otomobil dereye düştü! 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
Antalya'da otomobil dereye düştü! 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti
Putin'den Reisi açıklaması! O iki helikoptere dikkat çekti
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılık davası! Denizbank yöneticisi tanık olarak dinlenildi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılık davası! Denizbank yöneticisi tanık olarak dinlenildi
Üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptı! Gözaltına alındı
Üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptı! Gözaltına alındı
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel makam odasında darbedildi
Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel makam odasında darbedildi
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Dogecoin'in simgesiydi! Fenomen köpek hayatını kaybetti
Dogecoin'in simgesiydi! Fenomen köpek hayatını kaybetti
ABD, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacak
ABD, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ilave askeri yardım yapacak
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
Gazze'de can kaybı 35 bin 857'ye çıktı
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılacak
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılacak
Ayhan Bora Kaplan davası: 1 komiser daha tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan davası: 1 komiser daha tutuklandı