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DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Ömrümüzü 2 yıl kısalttı

DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Ömrümüzü 2 yıl kısalttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde beklenen yaşam süresinin yaklaşık 2 yıl azaldığını açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) internet sitesinden yapılan açıklamada, dünya genelindeki ortalama yaşam süresinde meydana gelen iyileşmelerin ve ilerlemenin Kovid-19 salgını sırasında tersine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, 2019-2021 yıllarında Kovid-19 salgını nedeniyle beklenen yaşam süresinin 1,8 yıl azalarak ortalama 71,4 yıla düştüğü yer aldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını sadece 2 yıl içinde, beklenen yaşam süresinde 10 yıllık bir kazanımı tersine çevirdi" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, gelecek nesilleri korumak amacıyla ülkelerin küresel bir salgın anlaşması üzerinde uzlaşmaları gerektiğinin altını çizdi.

*Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüttür.

DSÖ'nün "Dünya Sağlık İstatistikleri 2024" raporuna göre, Amerika kıtası ve Güneydoğu Asya ülkeleri Covid-19 salgınından en çok etkilenen yerler. Raporda, Covid-19'un 2020 ve 2021 yıllarında Amerika kıtasında en sık rastlanan ölüm nedeni olduğu vurgulandı.

Öte yandan, raporda, Batı Pasifik ülkelerinin Covid-19 salgınının ilk iki yılında virüsten asgari düzeyde etkilendiği belirtildi.

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