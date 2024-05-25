Bakan Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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Bakan Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soruya, "Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim." yanıtını verdi.

Uzaktan sağlık hizmeti

Işıkhan, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin olarak da buna yönelik devlet hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık. Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı."

Emeklilerin ilaç yazdırma sürecinde de yeni bir adım attıklarını anımsatan Işıkhan, "Artık aile hekimlerine giderek kronik ilaçlar uzun süre hastaneye gitmeden aile hekimlerinden temin edilebilecek. MHRS üzerindeki yükü de azalttık." bilgisini verdi.

Bayram ikramiyesi

SGK'yi sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çeken Işıkhan, "Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

Kök aylık

Bakan Işıkhan, "Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız." dedi.

Emekliler için hazırladıkları projeleri de hayata geçirdiklerine değinen Işıkhan, "Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sunacakları bu sosyal imkanlarla vatandaşların emeklilik dönemlerini daha aktif, daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine katkı sağlayacaklarına değinen Işıkhan, "Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Emeklilere özel sosyal tesislerde konaklama, PTTcell gibi indirimleri anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ayrıca yine haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedefliyoruz. Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri daha pek çok yeniliği, emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçlarıyla ve kurduğumuz platformla, bizzat emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Bu konuda hayata geçireceğimiz protokolleri ve gelişmeleri emekli.gov.tr'de paylaşacağız. Hep birlikte, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir emeklilik dönemi için çalışmaya devam edeceğiz. Temel hedefimiz hem Türk lirasının verimini arttırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz."