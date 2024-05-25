Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP'nin yarın düzenleyeceği "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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CHP'nin düzenleyeceği "Büyük Emekli Mitingi" nedeniyle başkentte bazı yollararaç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek "Büyük Emekli Mitingi" sebebiyle bugün saat 22.00'den itibaren ihtiyaç halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu bölgeye açılan tüm cadde ve sokaklar ile GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Açıklamaya göre, yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Hipodrum Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.