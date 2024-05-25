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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden her zaman gurur duyuyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana izlediği yoldan gurur duyuyoruz. Türkiye olarak, Eylül 2023'te toprak bütünlüğünün başarılı bir şekilde yeniden tesis edilmesi sonrasındaki ilk Bağımsızlık Günü'nde kardeşimiz Azerbaycan'ın haklı gururunu ve sevincini paylaşıyoruz. Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden her zaman gurur duyuyoruz ve 'tek millet, iki devlet' ruhuyla üst düzey stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki ortak iradeden son derece memnunuz."

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