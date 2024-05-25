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Hamas'tan yeni taktik: Hızlı hareket için savaş yerleşkeleri kurdu

Hamas'tan yeni taktik: Hızlı hareket için savaş yerleşkeleri kurdu

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) Cibaliye'de süren çatışmaları raporlaştırdı. Savaş gözlemcileri, Filistinli grupların, burada İsrail saldırısına maruz kalacakları sokaklar yerine binalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan “savaş yerleşkeleri” kurduklarını bildirdi.

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ABD merkezli savaş gözlemcisi kuruluşlar, Cibaliye'deki çatışmalara ilişkin bir rapor yayınladı.

Savaş gözlemcileri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampındaki Filistinli grupların, İsrail saldırısına maruz kalacakları sokaklar yerine binalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan “savaş yerleşkeleri” kurduklarını bildirdi.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP), 11 Mayıs'tan bu yana Cibaliye'de saldırılar düzenleyen İsrail güçlerinin, kamp bölgesindeki Filistinli direnişçileri Gazze'nin diğer bölgelerine kıyasla “daha cesur” olarak nitelendirdiğini ve çatışmaların şu ana kadarki savaşın “en şiddetli” çatışmaları olduğunu kaydetti.

Kuruluşlar, Cibaliye'nin kontrolü için iki haftadır süren savaşın Hamas'ın “bölgeyi bilinçli bir şekilde savunduğunu” gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, İsrail güçlerine yönelik “alışılmadık derecede yüksek saldırı oranlarının”, ekim ayında Cibaliye tabur komutanlarını kaybetmelerine rağmen Hamas'ın “savaşta etkili” kalabildiğini kanıtladığını ifade ettiler.

ISW/CTP, “Hamas askeri kanadını geleneksel bir ordu gibi örgütlemiş ve onu yönetmek için deneyimli askeri komutanlardan oluşan derin bir kadro geliştirmiştir” açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca “Hamas, İsrail'in yoğun askeri baskısına rağmen savaşmaya devam etmek için bu geleneksel askeri yapıyı kullanıyor” denildi.

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