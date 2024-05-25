Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.Abone ol
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.
Dizide hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.
4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi. Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.
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