BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  MAGAZİN

Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü

Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil sevenlerini üzdü

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

Abone ol

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

Dizide hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.

4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi. Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.


.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı
AK Parti grubu iki kanun teklifi için mesai yapacak
AK Parti grubu iki kanun teklifi için mesai yapacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar! 3 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylar! 3 şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
BDDK'den faaliyet izni! Karar Resmi Gazete'de
BDDK'den faaliyet izni! Karar Resmi Gazete'de
7 üniversiteye rektör ataması yapıldı! İşte yeni rektörler
7 üniversiteye rektör ataması yapıldı! İşte yeni rektörler
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bahar dizisine yeni oyuncu katıldı! Tüm dengeler değişecek
Bahar dizisine yeni oyuncu katıldı! Tüm dengeler değişecek
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te atamalar
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te atamalar
Bakan Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Akaryakıt fiyatlarında rakamlar değişti! Benzin indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt fiyatlarında rakamlar değişti! Benzin indirimi pompaya yansıdı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye rekora ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye rekora ulaştı
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Ömrümüzü 2 yıl kısalttı
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Ömrümüzü 2 yıl kısalttı