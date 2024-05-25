Şarkıcı Hatice köpek taklidi yaptı! Ahmet Hakan "maskaralığın daniskasıdır" dedi

Şarkıcı Hatice sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeye tepki göstermek amacı ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ahmet Hakan "Sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır. Hiçbir köpek, hakkının bu şekilde savunulmasını istemez." dedi.

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Şarkıcı Hatice, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeye tepki göstermek amacı ile köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hatice'nin bu videosu sosyal medyaya damga vurdu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da ünlü şarkının bu videosu için "sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır." dedi. Hakan yazısında şunları kaydetti:

Sokak köpekleri sorunu diye bir sorun var.

Bu sorunun çözümü konusunda iki yaklaşım söz konusu:

BİR: Uyutalım, öldürelim diyenler.

İKİ: Yaşatalım, kısırlaştıralım, başka yollar deneyelim diyenler.

Ben ikinci gruptanım.

Fakat maalesef, bizim grupta Hatice isimli şarkıcı da var.

Hatice, gittiği bir kafede köpek taklidi yapmış. Köpek gibi havlamış. Bu sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır.

Köpeklerin yaşam hakkını savunmayı, bu tür maskaralıklara kurban etmek, en başta köpeklere haksızlık.

Hiçbir köpek, hakkının bu şekilde savunulmasını istemez.

Köpek ahalisinin dili olsa...

Hatice Hanım’a şöyle derler:

“Abla, sen bizim uyutulmamızı savunanların tarafına geç. Bize daha çok faydan dokunur.”