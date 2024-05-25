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Asgari ücrete ara zam mesajı! MHP lideri Bahçeli’den kritik adım geldi

Asgari ücrete ara zam mesajı! MHP lideri Bahçeli’den kritik adım geldi

Milyonlarca çalışanın büyük umutlarla beklediği asgari ücrete ara zamda yeni bir gelişme yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli’den hükümete asgari ücrete yapılacak ara zam için kritik mesaj geldi.

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Milyonlarca çalışanın temmuz ayı için umutla beklediği asgari ücret ara zammı için yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafından ara zam için yapılacak açıklamalar beklenirken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’den hükümete kritik mesaj geldi.

Bahçeli'den asgari ücret mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzun süredir, enflasyon ve fiyat artışlarına direnen çalışanların gündeminde yer alan "asgari ücrete yeni zam" bu kez MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye soruldu.

Toplantıda gündeme getirilen ‘asgari ücret zammı’ için Bahçeli, kayıtsız kalamadı, “Asgari ücretle ilgili bir düzenleme gelir mi?” sorusuna kritik mesaj içeren yanıt verdi. Devlet Bahçeli, milyonların umutla beklediği ara zam konusunda "Bu herkesin asli görevi olmalı. Buna benzer teklifler gelirse gereken katkıyı sağlarız" diyerek hükümete mesaj yolladı.

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