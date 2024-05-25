Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş

Ekonomideki yol haritasına sadık kalacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz.Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Maliye politikası üzerinden ilave enflasyon baskısına izin vermeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:

Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar baskı kurmayı sürdüreceğiz.

Türkiye için çalışan ihraç eden yatırımlarını artıran Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siz çalıştığınız ürettiğiniz yatırım yaptığınız ihraç ettiğiniz Türk ekonomisine katkıda bulunduğunuz sürece biz de sizlerin yanında olacağız.

"Enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz"

Son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdik. Seçimin ülke ekonomisini genel olarak durağan hale getirdiğini biliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açık martta 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum.

Ana sıkıntımız enflasyon. Enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı sergiledik. Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar.

Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek hale indirmek suretiyle milletimi refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız.

Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de artıyor. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk lireası varlıklara ilgisi arttı.

"Kamuda tasarruf paketiyle yaptığımız kesintileri önemli alanlara yönelteceğiz"

Türkiye'ye sermaye girişleri ivme kazandı. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına gidiyor. Enerjide Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle kabuğumuzu kırmaya başladık. Turizmcilerimiz yeni rekorlar için hazırlıklarını yapıyor.

2028 yılına kadar olan 4 yıllık seçimsiz süreci, gereksiz tartışmalara sokmadan ilerleyeceğiz. Biraz sabır ve dirayetle çok daha güzel neticeler alacağız. Tüm dünyanın içinde olduğu bu sancılı durumu inşallah sıçrama tahtasına dönüştüreceğiz. Yeter ki felaket tüccarlarına kulak asmayalım.

Üretimde avantajlarımızı koruyarak üst düzey ürünlere yönelmemiz zaruridir. Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz. Kamuda tasarruf paketiyle yaptığımız kesintileri önemli alanlara yönelteceğiz. Yatırım taahhütlü avans kredileri programını, yüksek teknolojili üretime destek amacıyla yapılandırdık. Yeşil ve dijital dönüşümü önemsiyoruz. Asya'ya alternatif olacak üretim merkezi arayışında Türkiye'nin ismi giderek daha fazla ön plana çıkıyor. DEİK'in görev alması, iş dünyasını yönlendirmesini bekliyoruz. Siz hedeflerinize yürümeye devam ettiğiniz sürece biz de yelkenlerinizin ihtiyacı olan rüzgarların esmesi için gerekeni yapacağız. Bölgedeki diğer ülkelere göre üstünlüklerimizi korumaya ve geliştirmekte kararlıyız.