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Ankaralılar dikkat: Valilikten kuvvetli yağış uyarısı

Ankaralılar dikkat: Valilikten kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs 2024 günü öğle saatlerinden itibaren Ankara'da kuvvetli yağışların beklendiğini belirtti. Valiliğin açıklamasında, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 25 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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