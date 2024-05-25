Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden seçildi! 2 yıl daha görev yapacak

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.

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Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.

Dursun Özbek: "Kazanan Galatasaray'dır"

Seçimi kazanan Dursun Özbek ilk açıklamasında, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı yoktur. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SANDIK SONUÇLARI

Galatasaray'da 1. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 157 oy

Süheyl Batum: 36 oy

Galatasaray'da 2. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 173 oy

Süheyl Batum: 32 oy

Galatasaray'da 3. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 70 oy

Galatasaray'da 4. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 162 oy

Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da 5. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 147 oy

Süheyl Batum: 61 oy

Galatasaray'da 6. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 151 oy

Süheyl Batum: 63 oy

Galatasaray'da 7. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 164 oy

Süheyl Batum: 45 oy

Galatasaray'da 8. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 166 oy

Süheyl Batum: 42 oy

Galatasaray'da 9. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 167 oy

Süheyl Batum: 42 oy

Galatasaray'da 10. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 146 oy

Süheyl Batum: 47 oy

Galatasaray'da 11. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 158 oy

Süheyl Batum: 53 oy

Galatasaray'da 12. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 124 oy

Süheyl Batum: 35 oy

Galatasaray'da 13. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 141 oy

Süheyl Batum: 36 oy

Galatasaray'da 14. sandık sonuçları;

Dursun Özbek: 155 oy

Süheyl Batum: 49 oy

TOPLAM OY

Dursun Özbek: 2173 oy

Süheyl Batum: 672 oy