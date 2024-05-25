Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden seçildi! 2 yıl daha görev yapacak
Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi.Abone ol
Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.
Dursun Özbek: "Kazanan Galatasaray'dır"
Seçimi kazanan Dursun Özbek ilk açıklamasında, "Demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimin kazananı yoktur. Bir kurum kazanmıştır o da Galatasaray'dır." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
SANDIK SONUÇLARI
Galatasaray'da 1. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 157 oy
Süheyl Batum: 36 oy
Galatasaray'da 2. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 173 oy
Süheyl Batum: 32 oy
Galatasaray'da 3. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 162 oy
Süheyl Batum: 70 oy
Galatasaray'da 4. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 162 oy
Süheyl Batum: 61 oy
Galatasaray'da 5. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 147 oy
Süheyl Batum: 61 oy
Galatasaray'da 6. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 151 oy
Süheyl Batum: 63 oy
Galatasaray'da 7. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 164 oy
Süheyl Batum: 45 oy
Galatasaray'da 8. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 166 oy
Süheyl Batum: 42 oy
Galatasaray'da 9. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 167 oy
Süheyl Batum: 42 oy
Galatasaray'da 10. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 146 oy
Süheyl Batum: 47 oy
Galatasaray'da 11. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 158 oy
Süheyl Batum: 53 oy
Galatasaray'da 12. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 124 oy
Süheyl Batum: 35 oy
Galatasaray'da 13. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 141 oy
Süheyl Batum: 36 oy
Galatasaray'da 14. sandık sonuçları;
Dursun Özbek: 155 oy
Süheyl Batum: 49 oy
TOPLAM OY
Dursun Özbek: 2173 oy
Süheyl Batum: 672 oy