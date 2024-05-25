Fenerbahçeli futbolcuya tasma takılı pankart açtılar

Galatasaraylı taraftarlar, derbinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş için bir pankart hazırladı.

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Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarına destek verdi.

Sarı-kırmızılılı taraftarlar arasında bu esnada açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi ve sonrasında tartışma yaşamıştı.