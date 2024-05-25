BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 34,94
ALTIN 2.418,47
HABER /  SPOR

Rusya'da son hafta gerçekleşen sürpriz Zenit'i şampiyon yaptı

Rusya'da son hafta gerçekleşen sürpriz Zenit'i şampiyon yaptı

Rusya'da son haftaya lider giren ve beraberlik ile şampiyon olacak olan Dinamo Moskova, Krasnodar'a kaybetti. İkinci sırada yer alan Zenit ise son maçını kazandı ve ligi şampiyon tamamladı.

Abone ol

Fenerbahçe'nin hayalini bugün Rusya'da Zenit yaşadı. Zenit Saint Petersburg bu sezon 6'ncı kez üst üste Rusya Ligi'nde şampiyon oldu.

Sergey Semak'ın takımı, final günü öncesinde lider Dinamo Moskova'nın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyordu.

DİNAMO MOSKOVA SON MAÇTA YENİLEREK 3. OLDU!

Zenit, Rostov'la karşı karşıya gelirken, diğer tarafta Dinamo Moskova, Zenit'in olumsuz sonuç alması durumunda şampiyon olabilecek Krasnodar'la karşı karşıya geldi. Dinamo Moskova 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

Zenit, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek
İsrail: Hamas'la esir takası müzakerelerine gelecek hafta devam edilecek
ABD: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı
ABD: Gazze'de geçici limana destek veren 4 gemi akıntıya kapıldı
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden seçildi! 2 yıl daha görev yapacak
Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek yeniden seçildi! 2 yıl daha görev yapacak
İsrailli bir askerin Gazze'de isyan çıkarma tehdidine Netanyahu'nun oğlundan destek
İsrailli bir askerin Gazze'de isyan çıkarma tehdidine Netanyahu'nun oğlundan destek
Fenerbahçeli futbolcuya tasma takılı pankart açtılar
Fenerbahçeli futbolcuya tasma takılı pankart açtılar
Düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük Samsunspor'u mağlup etti
Düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük Samsunspor'u mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Ankaralılar dikkat: Valilikten kuvvetli yağış uyarısı
Ankaralılar dikkat: Valilikten kuvvetli yağış uyarısı
Bahçeli'den sokak hayvanları tartışmasıyla ilgili ilk açıklama geldi
Bahçeli'den sokak hayvanları tartışmasıyla ilgili ilk açıklama geldi
Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! O isim projeye veda ediyor
Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! O isim projeye veda ediyor
Motokurye Zeynel'in feci ölümü! Üniversiteden yeni mezun olmuş!
Motokurye Zeynel'in feci ölümü! Üniversiteden yeni mezun olmuş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef enflasyonda kalıcı düşüş