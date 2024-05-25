Rusya'da son hafta gerçekleşen sürpriz Zenit'i şampiyon yaptı

Rusya'da son haftaya lider giren ve beraberlik ile şampiyon olacak olan Dinamo Moskova, Krasnodar'a kaybetti. İkinci sırada yer alan Zenit ise son maçını kazandı ve ligi şampiyon tamamladı.Abone ol
Fenerbahçe'nin hayalini bugün Rusya'da Zenit yaşadı. Zenit Saint Petersburg bu sezon 6'ncı kez üst üste Rusya Ligi'nde şampiyon oldu.
Sergey Semak'ın takımı, final günü öncesinde lider Dinamo Moskova'nın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyordu.
DİNAMO MOSKOVA SON MAÇTA YENİLEREK 3. OLDU!
Zenit, Rostov'la karşı karşıya gelirken, diğer tarafta Dinamo Moskova, Zenit'in olumsuz sonuç alması durumunda şampiyon olabilecek Krasnodar'la karşı karşıya geldi. Dinamo Moskova 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.
Zenit, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve sezonu şampiyon tamamladı.