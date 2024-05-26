Toni Kroos gözyaşları ile Real Madrid'e veda etti
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2014 yılından bu yana Real Madrid forması giyen ve EURO 2024 sonrası futbolu bırakma kararı alan Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıktı. Toni Kroos'un vedasında duygusal anlar yaşandı.
İspanya LaLiga'da sezonun son maçında Real Madrid, sahasında Real Betis'i ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da sezonu birer puanla tamamladı.
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Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Real Madrid 95 puanla, Real Betis ise 57 puanla bitirdi.
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Real Madrid'de Alman yıldız Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da taraftarlara veda etti.
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Toni Kroos, hafta için yaptığı açıklamayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından emekli olacağını duyurmuştu.
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