Putin çok kızacak: İmzalar atıldı Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı.

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Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransa'nın yakında savaşın harap ettiği Ukrayna'ya birlikleri eğitmek için asker göndermeye başlayacağını söyledi.

Sırski, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yaptığı görüşmenin ardından, Fransız askeri eğitmenlerinin Ukrayna eğitim merkezlerini ziyaret etmelerine izin veren belgelerin imzalandığını söyledi.

Başkomutan Sırski, Telegram sosyal ağ uygulamasında, "Fransa'nın, Ukrayna askeri personelinin eğitimi için Ukrayna'ya eğitmenler gönderme girişimini memnuniyetle karşılıyorum" paylaşımında bulundu.

İMZALAR ATILDI

İlk Fransız eğitmenlerin yakın zamanda eğitim merkezlerini ziyaret etmelerini, altyapılarını ve kadrolarını tanımalarını sağlayacak belgeleri imzaladığını belirtti.

Sırski, "Fransa'nın kararlılığının diğer Batılı ortakları da bu iddialı projeye katılmaya teşvik edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. İlk Fransız askeri konuşlandırmalarına ilişkin hiçbir ayrıntı paylaşılmadı.

MACRON DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şubat ayında Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin "göz ardı edilemeyeceğini" söylemişti.

Müdahale, NATO içinde bölünmelere yol açtı; çünkü ittifakın üye ülkeleri, Rusya ile çatışma riskini artırabilecek askeri hamleleri reddetti.

İngiltere ve Almanya, Macron'un önerisine karşı olduklarını yüksek sesle dile getirdi.

MOSKOVA TOPYEKUN SAVAŞI TETİKLER

Moskova, Batılı birliklerin konuşlandırılmasının "kaçınılmaz olarak" Rusya ile NATO arasında topyekün bir savaşı tetikleyeceğini iddia etti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis geçen hafta, "Litvanya, Ukraynalıların kendi topraklarında eğitimini organize edebilecek, Fransa veya başka bir ülke tarafından yönetilebilecek bir ülkeler koalisyonunun parçası olmaya hazır" diye konuştu.

İngiltere, ABD ve AB ülkeleri, Rusya'nın şubat 2022'de Ukrayna'ya tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana Avrupa topraklarında 10 binden fazla asker eğitti.

RUSYA 'MEŞRU HEDEF OLURLAR' DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın Ukrayna'ya askeri güç göndermesi halinde Rusya'nın tepkisinin yalnızca siyasi olmayacağını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” demişti.