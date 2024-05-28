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Özgür Özel'den 'başıboş köpek sorunu' açıklaması

Özgür Özel'den 'başıboş köpek sorunu' açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında sokak köpeği soruna ilişkin yaptığı açıklamada; "Bir sorun vardır. Elbette çözülmelidir ancak canları katletmek, uyutmak diyerek masumlaştırmayın." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel konuşmasında başıboş köpek soruna ilişkin çözüm önerilerine ilişkin CHP'nin tavrının net olduğunu söyleyerek; şu ifadeleri kullandı;

'SORUN VARDIR' DEDİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE KARŞI ÇIKTI

"Sokak köpeklerinin yaşamlarını tehdit eden bir kanun çalışmasıyla ilgili endişeler tartışmalar var. CHP olarak bu konuda tutumumuz nettir. Türkiye'de başıboş köpek sorunu vardır. Bu sorun özellikle sabahleyin erken saatlerde okula yaya gitmek zorunda olan gençlerin, servise gitmek isteyen emekçilerin, sabah erken saatlerde camiye giden yaşlıların sorunudur.

Bu sorun elbette ki çözülmelidir ancak bu sorunu çözmek için canları katletmek olmaz maliyeti bahane edip masumlaştırmayın. Katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020 yılında da bu sorun vardı. 2020 yılında tüm partiler oturduk çalıştık. Hayvan haklarının korunması ve kötü muamelenin önlenmesi için komisyon çalışması yapıldı. Popülasyonun düşürülmesi için ne itlaf var ne de öldürme, uyutma.

Bunun altında AK Parti'nin de imzası  MHP'nin de var. 2020'den bu güne ülkeyi yönetenler şimdi tasarruf genelgesi var diye belediyeler para harcamasın diye toplayalım öldürelim diye yaklaşıyor.

"BURADA VİCDANSIZLIK VAR"

Bu yaklaşımın sonuç vermesi de imkansız. Bir eczacı olarak ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum. İnanılmaz yüksek. Bunu yapmanın maliyeti kısırlaştırmaktan pahalı. Kimse kimseyi kandırmasın.

Burada inanılmaz vicdansızlık var. Feda edilecek bir tek canımız yoktur ancak mutlaka barınak sorunlarını artırmak zorundayız. Bu sorun sınıfsaldır. Elimi taşın altında koymaya hazırım." 

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