Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Devlet Bahçeli’ye danışmanlık görevinde bulunan Eski MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz’un görevden alındığı ortaya çıktı.

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MHP'de görev değişikliği. Eski MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, MHP'deki görevinden alındı.

Artık Bahçeli'ye danışmanlık yapmayacak

Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye danışmanlık yapan Olcay Kılavuz’un görevden alındığı ortaya çıktı.

Kılavuz’un görevine son verildiğini gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Mersin'den aday olmuş, seçilememişti

Olcay Kılavuz, son genel seçimlerde Mersin’den yine aday gösterilmiş ancak milletvekili seçilememişti..

Sinan Ateş cinayetinde adı geçiyordu

Geçmiş dönemde MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz’un, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayetinde adı geçiyordu.

Öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Eşim bana öldürülmeden önce Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım (Ülkü Ocakları Genel Başkan) beni öldürmek için kiralık katil arıyor' dedi” ifadelerini kullanmıştı.