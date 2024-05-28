İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme talimatının Bakan Yerlikaya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği öğrenilirken, zirvede Yerlikaya'nın Bahçeli'nin grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili yönelttiği sorulara cevap verdiği kaydedildi.

Yerlikaya, Bahçeli ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin özellikle MHP lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "darbe" iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi

Bakan Yerlikaya'ya görüşme talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anlattı.

Bahçeli'nin sorularına yanıt verdi

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye bilgi verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli'ye iletti. Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF'nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi'ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.