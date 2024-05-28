BIST 10.677
DOLAR 32,22
EURO 35,05
ALTIN 2.439,31
HABER /  POLİTİKA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme talimatının Bakan Yerlikaya'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği öğrenilirken, zirvede Yerlikaya'nın Bahçeli'nin grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili yönelttiği sorulara cevap verdiği kaydedildi.

Yerlikaya, Bahçeli ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP lideri Devlet Bahçeli ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Ziyaretin özellikle MHP lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "darbe" iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınıp tutuklanan Emniyet mensuplarıyla ilgili iddiaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi

Bakan Yerlikaya'ya görüşme talimatının Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anlattı.

Bahçeli'nin sorularına yanıt verdi

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli'ye bilgi verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı'nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli'ye iletti. Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF'nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi'ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek duyurmuştu! GYF ile küçük yatırımcı da ev sahibi olabilecek
Bakan Şimşek duyurmuştu! GYF ile küçük yatırımcı da ev sahibi olabilecek
Fahrettin Koca'dan İsrail'in Refah saldırısına sert tepki
Fahrettin Koca'dan İsrail'in Refah saldırısına sert tepki
Özgür Özel'den 'başıboş köpek sorunu' açıklaması
Özgür Özel'den 'başıboş köpek sorunu' açıklaması
Putin çok kızacak: İmzalar atıldı Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor
Putin çok kızacak: İmzalar atıldı Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor
Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için tarih verdi
Aziz Yıldırım, Jose Mourinho için tarih verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
İsrail Refah'ta bir kez daha katliam yaptı! 21 Filistinli daha öldü
İsrail Refah'ta bir kez daha katliam yaptı! 21 Filistinli daha öldü
KVKK, Huawei'nin yurt dışına kişisel veri aktarımına izin verdi
KVKK, Huawei'nin yurt dışına kişisel veri aktarımına izin verdi
Malatya'da "asılsız ihbar"a para cezası başlıyor
Malatya'da "asılsız ihbar"a para cezası başlıyor
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu açıklandı!
Filenin Sultanları'nın ABD kadrosu açıklandı!
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı