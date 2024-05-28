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Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası

Fransa meclisinde Filistin bayrağı açan milletvekiline men cezası

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, meclis oturumda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası aldı.

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Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.

LFI Milletvekili Delogu oturumda, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışma amacıyla Filistin bayrağı açtı.

Muhalif milletvekilleri, Delogu'yu alkışladı.

Oturuma ara verildi

Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine oturuma ara verdi.

Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, oturumda Filistin bayrağı açtığı için Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.

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