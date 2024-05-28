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F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze mesajı: Yeter artık

F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze mesajı: Yeter artık

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

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39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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