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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç, seçimlere sayılı günler kala rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrı yaptı. Koç, Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları üzerine bir televizyon kanalında yüz yüze konuşmaya davet etti.

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Fenerbahçe'de seçime sayılı günler kala mevcut başkanı Ali Koç'tan rakibi Aziz Yıldırım'a sürpriz bir çağrıda bulundu. Koç, başkan Adayı Yıldırım'a bir televizyon kanalında yüz yüze konuşma çağrısı yaptı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Sayın Aziz Yıldırım'ı, şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum" dedi.

"ÇEKİNMEYECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Açıklamalarına devam eden Koç, "Sayın Aziz Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur. Aslolanın Fenerbahçe olmasından hareketle değerli camiamızın da bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DEMOKRASİSİ ADINA ÇOK KIYMETLİ"

Ali Koç ayrıca, "Kendisinin bu davetimi kabul etmesi halinde, bu adımın Fenerbahçe demokrasisi adına çok kıymetli olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM NE DEDİ?

Sarı lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan ve tarihe geçen Aziz Yıldırım, "Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı soruyorum? Yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin 'Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Ali Koç, 12 milyar TL borç olduğunu söylüyor, ben 16-18 milyar TL borç görüyorum. Yani öyle 12'lerde falan değil" şeklinde konuştu.

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