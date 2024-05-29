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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt: Sen 8 uçak kullanıyorsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Oyunları imza töreni için gerçekleştirdiği seyahatinde yapılan harcamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? Sen sekiz uçak kullanıyorsun bu ülkede. İsrafın kitabını yazdılar" diye yanıt verdi.

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İBB Başkanı İmamoğlu, 16 Mayıs'ta 2027 Avrupa Oyunları imza töreni için Roma’ya gitti. Roma seyahatinde belediye kaynaklarıyla yapmak olduğu harcamalar gündemde tartışma konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden İmamoğlu'nun seyahatine tepki göstererek "Milletin cebinden basın mensuplarına Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu konuda atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha hassas davranmalı kamu malına özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

TV100'de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

"Almanya Cumhurbaşkanı bile bir uçak kullanıyor"

İmamoğlu şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? Almanya Cumhurbaşkanı bile bir uçak kullanıyor sen sekiz uçak kullanıyorsun bu ülkede. Dünyayı geziyorum. Yapılan atıl yatırımlar o yapılar... Saray vs. şimdi bunlara girmek istemiyorum. Ne büyük israf. İsrafın daniskasını saatlerce anlatırım.

İstanbulumuzun en itibarlı spor organizasyonlarından birisini belki de birincisini kazandırmak adına attığımız adımı, bir günlüğüne ağırlıklı spor gazetecileri olmak üzere, imza anını yaşatmak ve onların daha iyi bunu anlatması için Roma'ya gittik, imzamızı attık geri döndük."

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Biz israfı engellemeseydik onların başlatıp bir tanesini bile yürütemedikleri 10 metronun 10'unu da yapamazdık. İsrafı engellediğimiz için yaptık. Yani israfın kitabını yazdılar" ifadelerini kullandı.

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