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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: Vize yükümlülüğü kararı geri geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan yeni kararname, Afganistan ve Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinde önemli değişiklikler getirdi. Diplomatik pasaport hamilleri için vize muafiyetinin 'karşılıklı olarak kaldırılmasına' karar verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize muafiyeti uygulaması 1 Haziran 2024'ten itibaren durduruluyor.

2007 yılında imzalanan ve 2008'de yürürlüğe giren anlaşma ile diplomatik pasaport sahipleri vizesiz seyahat imkanı elde etmişti. Ancak 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesi gereğince bu muafiyet 1 Haziran'dan itibaren sona eriyor.

Vizesiz seyahat edemeyecekler

Bundan sonra Afganistan'a diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize almaları gerekecek. Aynı şekilde, Türkiye'ye diplomatik pasaportla seyahat etmek isteyen Afgan vatandaşlarının da vize almaları gerekecek.

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