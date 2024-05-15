Meclis'e gelen başvurular şaşırttı: Aralıklı oruç diyeti, yolda geçen süre...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, vatandaşların dilek ve şikayetlerini titizlikle incelemeye devam ediyor. 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 tarihinden bu yana, Türkiye genelinden toplamda 8 bin 142 başvuru yapıldı.

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TBMM Dilekçe Komisyonu'na son bir yılda 8 bin 142 başvuru yapıldı. Bu başvurular arasında dikkat çeken ve ilginç talepler de yer alıyor. Örneğin, bir vatandaş obezite ile mücadele için aralıklı oruç diyetinin ülke genelinde uygulanmasını istedi. Bir diğer vatandaş ise yolda geçen sürenin mesaiden sayılmasını talep etti.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, yoğun bir şekilde çalışarak bu süre zarfında önceki dönemden devredenlerle birlikte toplam 15 bin 807 dilekçe hakkında karar verdi. Ancak, mevzuata uygun olmayan veya mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi ise hala devam ediyor.

Vatandaşların başvuru yöntemleri incelendiğinde, başvuruların yüzde 87'sinin elektronik posta, yüzde 6'sının posta yoluyla yapıldığı ve geri kalanın ise elden, faks ve milletvekilleri aracılığıyla Dilekçe Komisyonuna iletilmiş olduğu görülüyor.

Komisyon tarafından incelenen talepler arasında oldukça çeşitli ve ilginç konular yer alıyor. Bir vatandaş, mahalle muhtarlığının kaldırılmasını talep ederken, bir diğeri kamu kurumlarında sigara içen ve içmeyen memurlar arasında eşitliğin sağlanması için kanuni düzenleme yapılmasını istiyor.

Haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi ve yolda geçen sürelerin çalışma süresine dahil edilmesi talebi de dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, sosyal medya üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapıldığını ve ardından hakaret davası açılarak gelir elde edildiği iddiasıyla önlem alınması talebi de Komisyonun gündeminde.

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ve ekonomik ilişkilerin düzenli hale gelmesi için nakit para kullanımının sona erdirilmesi ve POS cihazları üzerinden alınan komisyon ve vergi oranlarının düşürülmesi talepleri de vatandaşlar tarafından iletilen konular arasında yer alıyor.

Bir başka ilginç talep ise torununun yabancı uyruklu annesi tarafından yurt dışına kaçırıldığını belirten bir vatandaşın, benzer durumda olan aileler için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması talebi.

Komisyonun ele aldığı dilekçeler arasında apartmanların altında bulunan marketlerin soğutucu fanlarından kaynaklı gürültü şikayetleri, obeziteyle mücadele için aralıklı oruç diyetinin ülke genelinde uygulanması talepleri ve hatta bazı milletvekillerince vatandaşlara sürekli kısa mesaj gönderilmesine yönelik şikayetler de bulunuyor.