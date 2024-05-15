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Nihat Doğan ile boşanma kararı alan Arzu Doğan: Hiç beklemediğim şeyler gördüm

Nihat Doğan ile boşanma kararı alan Arzu Doğan: Hiç beklemediğim şeyler gördüm

İki yıl önce dünyaevine giren Nihat Doğan ile İranlı eşi Arzu Doğan boşanma kararı aldı. Arzu Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma karar aldım." dedi.

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Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında nikah masasına oturmuş, ünlü çift kısa bir süre sonra oğulları Badıkan'ı kucaklarına almıştı.

Ancak 1 buçuk yaşında oğulları olan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Arzu Doğan, sosyal medya hesabından "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullanmıştı.



Arzu Doğan sosyal medya hesabından neden ayrılma kararı aldıklarını açıkladı:

"Evet arkadaşlar ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu. 2 yıl sevgiliydik, aile kurmayı istedik. Nihat doğan hep çocuk istedi sonra evlenmeye karar aldık. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı ve her şey ters olmaya başladı. Yuva kurmak için sürekli kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeylerden şüphelenmeye başladım. Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırma karar aldım."

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