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Araç sahipleri aman dikkat! Yasak bugün resmen başladı

Araç sahipleri aman dikkat! Yasak bugün resmen başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 13 bin bayide bugün itibarıyla fiyatlar güncellendi.

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EPDK'nın Kurul kararına göre, bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

15 MAYIS 2024 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 42.67 TL
Motorin litre fiyatı: 40.20 TL
LPG litre fiyatı: 20.97 TL


İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 42.58 TL
Motorin litre fiyatı: 40.13 TL
LPG litre fiyatı: 20.43 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.56 TL
Motorin litre fiyatı: 41.14 TL
LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.81 TL
Motorin litre fiyatı: 41.39 TL
LPG litre fiyatı: 20.51 TL

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