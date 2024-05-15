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Özbekistan'ın uyuşturucularla mücadeleye ilişkin ulusal stratejisi kabul edildi

Özbekistan'ın uyuşturucularla mücadeleye ilişkin ulusal stratejisi kabul edildi

Özbekistan Cumhuriyeti'nin narkotik ilaçların, psikotrop maddelerin ve bunların öncüllerinin yanı sıra güçlü uyuşturucuların yasa dışı dolaşımıyla mücadele alanındaki devlet politikasını etkin bir şekilde uygulamak amacıyla "Özbekistan Cumhuriyeti'nin 2024- Ulusal Stratejisi Taslağı" hazırlandı.

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2028 Uyuşturucu Bağımlılığı ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele Kanunu" geliştirilerek onaylandı.

Strateji, Özbekistan Cumhuriyeti'nin uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele alanındaki mevzuatını ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili durumu izleme ulusal sistemini iyileştirmeyi, ulusal ve kamu güvenliğini sağlamayı ve vatandaşların sağlığını korumayı amaçlıyor.

Strateji, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin sınır ötesi suç tehditlerine zamanında ve orantılı bir şekilde yanıt vermek için önde gelen ülkelerin olumlu uluslararası deneyimlerini bir araya getiriyor ve aşağıdakileri öngörüyor:

✓ Nüfusta "uyuşturucu bağımlılığına karşı bağışıklık" oluşması;
✓ uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi ve uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik niteliksel olarak yeni mekanizmaların tanımı;
✓ Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede modern çalışma yöntemlerinin kullanılması;
✓ Yeni yöntemlere dayalı yüksek kaliteli ilaçlarla nüfusun tedavi edilmesi sisteminin geliştirilmesi;
✓ uyuşturucu bağımlılarına yönelik tıbbi ve sosyal rehabilitasyon tedbirlerinin daha da geliştirilmesi;
✓ Uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu suçlarının önlenmesi alanında araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele alanında elde edilen olumlu potansiyelin korunması ve artırılması, Özbekistan'ın uluslararası alanda prestijinin daha da güçlendirilmesi, bu Strateji çerçevesinde tanımlanan ve dikkate alınan uluslararası işbirliğinin öncelikli görevlerinden biridir

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