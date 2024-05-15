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Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Kalın ve Yılmaz Tunç'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Kalın ve Yılmaz Tunç'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir toplantı için Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir toplantı için kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrılarak Külliye'ye geçti.

Toplantının ana gündem maddesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde meydana gelen kumpas soruşturması oldu. Soruşturmanın detayları üzerine önemli kararların alınacağı vurgulandı.

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