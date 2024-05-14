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Terör örgütü PKK/YPG, Kürtlerin ofisini yaktı!

Terör örgütü PKK/YPG, Kürtlerin ofisini yaktı!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) ofisini yaktı.

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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin ofisini basarak ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, Kamışlı'da ENKS'ye bağlı ofisi bastı.

Ofisteki bazı ENKS üyelerini darbeden teröristler, ofisi ateşe vererek tahrip etti.

ENKS'DEN KINAMA

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde, 1 Mart'tan bu yana Konsey ve üye partilere ait 10 ofisi yaktığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Kürt Ulusal Konseyi, (PKK/YPG) PYD'ye bağlı silahlı grupların gerçekleştirdiği bu terör eylemlerini en güçlü şekilde kınamaktadır. Ayrıca Uluslararası Koalisyonu ve STK'leri bu tür terör eylemlerini kınamaya çağırıyoruz."

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