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HABER /  POLİTİKA

AK Parti kampa giriyor: İki yeni halka eklenecek

AK Parti kampa giriyor: İki yeni halka eklenecek

AK Parti'de, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarıyla 1-2 Temmuz'da kamp yapılacağı duyuruldu.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini söyledi. 

Seçim sonuçları değerlendirilecek

Şahin, şunları kaydetti:

"7-8 Haziran'da Kızılcahamam'da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da genel merkez konferans salonunda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek, izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."

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