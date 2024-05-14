BIST 10.173
DOLAR 32,26
EURO 34,93
ALTIN 2.434,95
HABER /  DÜNYA

Enes Kanter'e ABD'de soğuk duş!: Kadınları taciz etti

Enes Kanter'e ABD'de soğuk duş!: Kadınları taciz etti

ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez gündemdeki yerini bir skandal ile koruyor. ABD'li yazar ve aktivist Haley Byrd Wilt, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu sebebiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı.

Notus'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı.

2022 YILINDA DA FETÖ'CÜ KANTER HAKKINDA AYNI İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon da, 2022 yılında benzer bir durumu ifşa etmişti. Kwon, çok tanınmış bir aktivistin (eski bir sporcu) genç kadınları "avladığını" ve onlara gece geç saatlerde uygunsuz mesajlar gönderdiğini belirtmişti. Wilt'in makalesi, bu olayların Enes Kanter ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Chung Ching Kwon, "İnsan hakları topluluğunda #metoo hareketi yaşanabilir mi? Son örnek: Çok ünlü bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu) genç kadınları avlamak için konferanslarda dolaşıyor. Gece geç saatte kadın katılımcılara gönderilen mesajlar, "sarılmak" davetleri içeriyor. Farklı bir konferansta gönderilen bir mesajda ise açıkça üçlü bir ilişki teklif ediliyor" diye paylaşımda bulundu.

İnsan Hakları Vakfı, bu iddialar üzerine Enes Kanter hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Kanter ise kendini savunarak, hiçbir yanlış yapmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

KAYNAK: ODATV.COM

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi!
Beşiktaş'a Anderson Talisca müjdesi!
Okan Buruk kıracağı rekorla tarihe geçebilir
Okan Buruk kıracağı rekorla tarihe geçebilir
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 'araç kiralama' tartışmaları ile ilgili açıklama
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 'araç kiralama' tartışmaları ile ilgili açıklama
Yunanistan'dan 'Türkiye' çıkışı: Yeni sürece girdik!
Yunanistan'dan 'Türkiye' çıkışı: Yeni sürece girdik!
İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
İzmir'de eski eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
BBP Genel Başkanı Destici'nden 'tasarruf' açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'nden 'tasarruf' açıklaması
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğalgaz anlaşmas
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğalgaz anlaşmas
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması: Fırsatçılık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması: Fırsatçılık var
Özgür Özel kamuda tasarruf paketini eleştirdi
Özgür Özel kamuda tasarruf paketini eleştirdi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon mesajı