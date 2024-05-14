Enes Kanter'e ABD'de soğuk duş!: Kadınları taciz etti

ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Abone ol

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez gündemdeki yerini bir skandal ile koruyor. ABD'li yazar ve aktivist Haley Byrd Wilt, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu sebebiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı.

Notus'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı.

2022 YILINDA DA FETÖ'CÜ KANTER HAKKINDA AYNI İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon da, 2022 yılında benzer bir durumu ifşa etmişti. Kwon, çok tanınmış bir aktivistin (eski bir sporcu) genç kadınları "avladığını" ve onlara gece geç saatlerde uygunsuz mesajlar gönderdiğini belirtmişti. Wilt'in makalesi, bu olayların Enes Kanter ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Chung Ching Kwon, "İnsan hakları topluluğunda #metoo hareketi yaşanabilir mi? Son örnek: Çok ünlü bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu) genç kadınları avlamak için konferanslarda dolaşıyor. Gece geç saatte kadın katılımcılara gönderilen mesajlar, "sarılmak" davetleri içeriyor. Farklı bir konferansta gönderilen bir mesajda ise açıkça üçlü bir ilişki teklif ediliyor" diye paylaşımda bulundu.

İnsan Hakları Vakfı, bu iddialar üzerine Enes Kanter hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Kanter ise kendini savunarak, hiçbir yanlış yapmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

KAYNAK: ODATV.COM