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Aziz Yıldırım dünya yıldızını da transfer edecek

Aziz Yıldırım dünya yıldızını da transfer edecek

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın dünyaca ünlü yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

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Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY OLDU

Sarı-lacivertlilerde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olduğunu açıkladı. Tekrar başkan seçilmesi halinde dünyaca ünlü antrenör Jose Mourinho'yu getireceğini söyleyen Yıldırım, taraftarları şimdiden heyecanlandırdı.

NE DEMİŞTİ?

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" ifadelerini kullandı.

LUKAKU'YU DA BİTİRİYOR

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho açıklaması büyük ses getirirken, transfer için de kolları sıvayan Yıldırım'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Yıldırım'ın Mourinho'nun da listesinde yer alan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için şimdiden girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: HABERLER.COM

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