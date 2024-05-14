İstanbul'da suya yüzde 36 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 36 oranında zam yapılmasına karar verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane'deki İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Meclis birleşiminde İSKİ’nin olağan genel kurulunda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü.

İSKİ'nin zam teklifi kabul edildi

İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi.

Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili meclis üyelerinin “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin “evet” oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Konutlarda kullanılan suya yüzde 36 zam

Yeni tarife ile suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

Konutta birim fiyatı 32.28 TL

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. Kademe su kullanımına yapılan yüzde 36’lık zamla birim fiyatı, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye,

16-30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44’lük zamla birim fiyatı, 34.14 TL’den 49.17 TL’ye çıkarılması,

31 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 46.49 TL’den 71.10 TL’ye çıkarılmasına karar verildi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 TL’den 21.12 TL’ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 TL’den 114.99 TL’ye yükseldi.

İş yerinde birim fiyatı 84.51 TL

İş yerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi.

Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 TL, en yüksek kademe ise 71.88 TL ‘ydi.

Yeni düzenlemeye göre ise yeni tarife şöyle:

İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, İşyeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, işyeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, işyeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL olarak belirlendi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde iş yeri tarifesi 15.53 TL’den 21.12 TL’ye, kırsal mahalle olan yerlerde iş yeri, 15.53 TL’den 21.12 TL’ye, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 TL’den 114.99 TL’ye, özel grup, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye, iş yeri ham su 19.53 TL’den 31.25, toptan ham su 6.16 TL’den 9.86 TL’ye, geri dönüşüm suyu 2.14 TL’den 3.19 TL’ye yükseldi.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Mecliste oylanan suya zam teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam teklifi onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.