Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım resmen başladı.
Sarı lacivertli kulüpte Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacağı açıklandı.
46.410 üye oy kullanacak
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak.
Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46.410 olarak açıklandı.
Öte yandan adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.
Ali Koç'un rakibi Aziz Yıldırım
Sarı lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, sportif başarının olmadığı 6 yıllık dönemin ardından, yeniden Ali Koç'a rakip olma kararı aldı. Futbol otoriteleri Aziz Yıldırım'ın, halefi Ali Koç'a karşı güçlü bir rakip olacağı yorumunda bulundu.