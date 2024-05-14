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İsrailli bakandan akılalmaz Gazze çağrısı! Utanmadan 'insani' dedi

İsrailli bakandan akılalmaz Gazze çağrısı! Utanmadan 'insani' dedi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, "Gazze sorununun geri dönmemesi için Gazze sakinlerinin 'gönüllü olarak' ayrılmalarını teşvik edilmelidir. Bu ahlakidir, akılcıdır, insanidir." dedi.

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Filistin karşıtlığıyla bilinen Ben-Gvir, aşırı sağcı İsraillilerin Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için düzenlediği gösteride konuştu.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GÖNDERİLMEMESİ İÇİN OY VERMESİYLE ÖVÜNDÜ

Gazze sınırında yer alan Sderot kentindeki gösteriye katılan Ben-Gvir, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardım gönderilmesine hayır oyu veren tek kabine üyesinin kendisi olduğunu belirtti.

Ben-Gvir, kendisi hariç diğer İsrailli Bakanların Kerem Ebu Salim'den yardım girişine karşı çıkmamasından dolayı "utandığını" söyledi.

'GAZZE SAKİNLERİNİN GÖNÜLLÜ OLARAK AYRILMALARINI TEŞVİK ETMEK GEREK'

Gazze'ye yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze sorununun geri dönmemesi için iki şeyin yapılması gerekiyor; Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve Gazze sakinlerinin 'gönüllü olarak' ayrılmalarını teşvik etmek. Bu ahlakidir, akılcıdır, insanidir." yorumunda bulundu.

Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor.

Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

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