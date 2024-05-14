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Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu ödülünün sahibi oldu

Abdülkadir Ömür, Hull City'de ayın futbolcusu ödülünün sahibi oldu

Devre arasında Trabzonspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi.

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İngiltere Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

Art arda ikinci kez kazandı

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

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