Bülent Uygun: İnsanların birbirini bu kadar kırdığı bir sezonu yaşamadık

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sportif ve yönetimsel birçok hatanın yapıldığı ligde insanların birbirini bu kadar kırdığı bir sezonu yaşamadığını söyledi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de yarışın sonuna gelindiğini belirtti.

"Böyle bir sezon yaşamadım"

Ligde son zamanlarda kümede kalma mücadelesinin son haftalara kaldığını görmediğini aktaran Uygun,

''Çok hatalar oldu, herkes çok hata yaptı. Kimi yönetimsel anlamda hata yaptı, kimi teknik direktör anlamında, kimi futbolcu kendiyle ilgili hatalar yaptı. Ama kaderin birçok şekilde etkilendiği ve insanların birbirini bu kadar kırdığı bir sezonu herhalde yaşamamışızdır''. dedi