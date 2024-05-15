Nasa Güneş'teki patlamayı duyurdu! Son yılların en büyüğü...

Güneş'te son 7 yılın en büyük patlaması gerçekleşti. Patlamanın fotoğrafını paylaşan NASA, uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında bozulmalar olabileceğini duyurdu.

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Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, son 7 yılın en büyük Güneş patlamasının dün meydana geldiğini bildirdi.

Söz konusu patlamanın tüm zamanlarda kaydedilen en büyük 17. Güneş patlaması olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, X sınıfı olarak nitelendirilen güçlü patlama dolayısıyla bazı radyo vericilerinin ve benzeri teknik ekipmanların etkilenebileceği ifade edildi.

2017'den bu yana en büyük patlama

Amerikan medyasına yansıyan ilgili haberlerde ise, patlamanın ABD yerel saatiyle öğlen 13.00 sularında meydana geldiği ve Dünya'yı kayda değer ölçüde etkilemediği belirtildi. X8.7 seviyesinde olduğu belirtilen patlamanın, bu sınıftaki en şiddetli patlamalardan biri olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bunun, 2017 yılından bu yana tespit edilen en büyük patlama olduğunun altı çizildi.

Bazı aletler hiç çalışmayabilir

NOAA'nın açıklamasında, Dünya'ya yaklaşmakta olan fırtınanın muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, "yaygın voltaj kontrolü sorunlarının ortaya çıkabileceği" ve yörüngelerdeki uydularda "sürtünme, izleme ve yönlendirme sorunlarının" yaşanabileceği kaydedildi.

Söz konusu fırtınadan kaynaklı uydu navigasyon sistemlerinde ve radyo alıcılarının frekanslarında aksamalar oluşabileceği, saatler sürecek kesintiler yaşanabileceği veya benzer bazı aletlerin hiç çalışmayabileceği kaydedildi.

NASA fotoğrafını yayınladı!

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. Güneş patlamaları A sınıfından X sınıfına kadar sınıflandırılıyor ve her bir sınıf kendi içinde 1'den 9'a kadar ölçeklendiriliyor.

10 Mayıs'ta patlama olmuştu!

Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana gelmişti.

NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını yayınladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Alabama ve Kuzey California eyaletlerinde söz konusu fırtınadan kaynaklı kutup ışıklarının gözlenebileceğini belirten bilim insanları, 2005'te Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, bunların nadir görüldüğünü vurgulamıştı.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlenmişti.