Zaniolo'dan Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın heyecanla geri dönmesini beklediği Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Niloco Zaniolo'dan kötü haber geldi.

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Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldız ismi Nicolo Zaniolo geçen sezon sarı-kırmızı forma ile başarılı bir performans sergiledi.

Oyuncu bu performansının ardından İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralandı.

Zaniolo'nun formasını terletttiği Aston Villa son olarak İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında sahasında Liverpool ile kozlarını paylaştı.

Bu mücadelede Zaniolo 79. dakikada geçirdiği sakatlık nedeniyle saha kenarına geldi. Yerine giren futbolcu Duran, kaydettiği 2 gol ile Aston Villa adına 1 puanı kurtaran isim oldu.

Son olarak bu maçta sakatlık yaşayan İtalyan yıldız Zaniolo'dan şok haber geldi. Liverpool maçında sakatlanan futbolcunun ayağında mikro kırık tespit edildi. Oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı söylendi.