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Arda Güler, Madrid formasıyla dördüncü golünü attı

Arda Güler, Madrid formasıyla dördüncü golünü attı

Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Milli yıldızımız Arda Güler, Madrid formasıyla 4. golünü kaydetti.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, son üç lig maçında ilk 11'de başlattığı milli futbolcu Arda Güler'i bu kez yedek bırakıp, ikinci yarı oyuna aldı.

Arda, 61. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girerken, 81. dakikada ceza sahasının ortasından güzel bir vuruşla takımının 5. golüne imza attı.

Arda, bu sezon ligdeki toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Ancelotti'nin bu kez orta sahada denediği Arda, 70. dakikada Vinicius Junior'un attığı gol pozisyonunu hazırlayan isimlerden biri oldu.

Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren goller Jude Bellingham (Dk.10), Vinicius Junior (Dk. 27 ve Dk. 70), Federico Valverde (Dk. 45+1) ve Arda Güler'den (Dk. 81) geldi.

Diğer yandan, şampiyonluğunu 34. hafta sonunda ilan eden ve geçtiğimiz pazar günü aldığı kupayı Madrid kent merkezinde taraftarlarıyla kutlayan Real Madrid, karşılaşma öncesinde de Santiago Bernabeu Stadı'na kupayla çıktı.

Real Madrid, aldığı galibiyetle puanını 93'e çıkarırken, Alaves ise 42 puanla 11. sırada kaldı.

Ancelottı'nin tepkisi ekranlara yansıdı!

Arda'nın golü sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin saha kenarında gülerek verdiği tepki de ekranlara yansıdı. Tecrübeli teknik adamın Arda'nın golünden oldukça memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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