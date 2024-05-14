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Bu gece başlıyor! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Bu gece başlıyor! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni ücretler, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş 399 tl oldu

Buna göre, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 399 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ise 419 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 49 TL oldu.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:

1- AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 24 TL

2- AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 30 TL

3- 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 67 TL

4- 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 132 TL

5- 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 175 TL

6- MOTOSİKLETLER 10 TL

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