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Fenomen öğretmenlere ceza geliyor! Sicil dosyasında kalacak

Fenomen öğretmenlere ceza geliyor! Sicil dosyasında kalacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında disiplin hükümleri de yer alıyor. Taslağa göre, öğrencilerinin görüntülerini velisinden izin almadan sosyal medyada yayınlayan öğretmenlere kınama cezası verilecek.

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Öğretmene şiddete karşı yaptırım ve cezaların ağırlaştırıldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında öğretmenlere yönelik disiplin hükümleri de yer alıyor. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenen disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerin yanında, öğretmenlik mesleğine has fiil ve hâller ile bu fiil ve hâllere uygulanacak disiplin cezaları da belirlendi.

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre ÖMK taslağında son yıllarda öğrencileriyle çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan öğretmenlere yönelik hükümler de var. Sosyal medyada fenomen olmak için öğrencilerin görüntülerini çeken öğretmenlere ceza verilecek.

ÖMK'daki ilgili madde şöyle: "Öğrencilerin kişisel ve özel hayatına ilişkin bilgileri, öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatta belirlenmiş usuller dışında paylaşma fiilinde kınama cezası uygulanacaktır."

Kınama cezaları öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalacak.

Öğrencilerle birlikte video çekip paylaşan fenomen öğretmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere Türkiye genelindeki birçok okulda görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için öğrencilerinin ders sırasındaki görüntülerini çekip yayınlıyor. Ancak çoğu öğretmen, bu görüntüleri yayınlamadan önce öğrencinin ailesinden izin almıyor. Çoğu uzman, öğretmenlerin, velinin izni olmadan öğrencilerine ait görselleri kişisel hesaplarından paylaşmasının aslında bir istismar olduğu görüşünde.

Aylıktan kesme cezası

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenilen ÖMK taslağına göre öğrencisine kötü örnek olabilecek davranışlarda bulunan öğretmenlere yönelik de disiplin hükümleri yer alıyor. Örneğin, öğrencisinin yanında argo konuşan öğretmenlere aylıktan kesme cezası uygulanabilecek. Kanun taslağına göre aylıktan kesme cezası şu hâllerde verilebilecek:
 
Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunmak.
 Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranmak.
 Eğitim-öğretim sürecinde bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapmak.

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