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AK Parti'ye oy veren seçmenin tercihleri değişti mi? Metropoll anketinde dikkat çeken sonuçlar

AK Parti'ye oy veren seçmenin tercihleri değişti mi? Metropoll anketinde dikkat çeken sonuçlar

AK Parti'ye oy veren seçmenin tercihleriyle ilgili anket sonuçlarını Metropoll Araştırma paylaştı. Buna göre seçmenin yüzde 59'u "AK Parti" derken, yüzde 5.5'i "CHP'ye oy veririm" diyor. Kararsızların yüzde 27 çıkması dikkat çekti.

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14 Mayıs seçimlerinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Yerel seçimlerde ikinci sıraya düşen AK Parti'de seçmen tercihleri merak konusu oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, AK Parti seçmeninin oy tercihlerini sordu. Seçmenin çoğunluğu AK Parti'de kalmayı tercih ederken kararsızların oranının yüzde 27 çıkması dikkat çekti.

Sonuçları paylaşan Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, "Nisan 2024 araştırmasına göre 14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy verenlerin sadece %5.5’i bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm demiş. Bunca sıkıntıya rağmen AKP’lilerin %59’u AKP diyor, %27’si de gri alanda beklemede." ifadelerine yer verdi.

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