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Mehmet Şimşek talimat verdi! 50 ilde sıkı takip başladı

Mehmet Şimşek talimat verdi! 50 ilde sıkı takip başladı

Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan hazine ve maliye bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 17 milyar TL'lik sahte fatura için harekete geçti. 50 ilde 5 bin 100 mükellefe yönelik sahte fatura şüphesiyle inceleme başlatıldı.

Bu çerçevede 230 vergi müfettişi 50 ilde sahaya indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı ile inceleme başlatıldı. Organize vergi kaçakçılığı ile mücadelede yeni yol haritası belirlendi.

Çalışan kurumlar arasında eşgüdüm artırılırken, güçlendirilmiş inceleme süreci başlatıldı.

Verginin yanı sıra kara para aklama incelemeri de yapılacak.

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