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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Casper'dan 19 Mayıs'a özel indirim

Casper'dan 19 Mayıs'a özel indirim

Excalibur G911, G870 ve G770 modelleri, mayıs ayı sonuna kadar yüzde 10 indirimle kullanıcılarla buluşacak

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Casper, Excalibur modelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel indirim fırsatını duyurdu.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Excalibur, gençlere ithaf ettiği 'Geleceğin Gücü Sende' kampanyasıyla Casper'ın internet sitesinde geçerli olmak üzere Excalibur dizüstü bilgisayarlarda yüzde 10 indirim fırsatı sunuyor.

Oyun tutkunlarının ve profesyonellerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi için özel tasarlanan Excalibur dizüstü bilgisayarlar, güç ve yüksek performansı bir arada sunuyor.

Yeni nesil işlemciler ve gelişmiş grafik kartlarıyla donatılan Excalibur dizüstü bilgisayarlar, birbirinden farklı sunduğu konfigürasyon seçenekleriyle kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor.

Excalibur G911, standartların dışında 16 inç 16:10 çerçeve yapısına sahip ekran sunuyor. Wide-QHD Panel, 2560x1440 yüksek çözünürlüğü ve 500 NIT yüzde 100 sRGB ekran skalası detaylarıyla oyunlarda daha gerçekçi görüntüler sağlıyor.

Excalibur G870 ise gücünü 13. nesil Intel i5 ve i7 işlemciden alıyor. 89 adet fan bıçağı ve dakikada 5400 RPM değerindeki 2 adet akıllı turbo fanı ile gücünü üstün soğutma yapısı ile destekliyor.

  5,5 milimetre incelikteki ekran çerçevesi ve 23 milimetre incelikteki şık metal kasa tasarımına sahip olan Excalibur G770 de 15.6 inç büyük ekran boyutuna rağmen ergonomik kompakt kullanım sunuyor. 144HZ 15.6 inç Full HD IPS ekran ile ultra hızlı senkronizasyon sağlayan G770'in 250 NIT ekran parlaklığı, anti-glare teknolojisine de sahip.

Kampanya, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

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