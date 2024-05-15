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MSB açıkladı: Gara ve Hakurk'ta 12 PKK'lı etkisiz

MSB açıkladı: Gara ve Hakurk'ta 12 PKK'lı etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin, hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerindeki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

MSB
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